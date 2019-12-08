Экономика
Экономно расходовать средства позволяет использование МЦД
В общей сложности все пассажиры имеют возможность реализовать способ оплаты транспорта при ежегодной экономии семи миллиардов рублей..
Московские центральные диаметры (МЦД) станут для некоторых пассажиров втрое дешевле.
В пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что пассажиры смогут оплачивать поездки картой «Тройка» и пользоваться всеми льготами по социальным картам. Также будет доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут.
«Благодаря вводу новой тарифной системы, новых выгодных абонементов, возможности бесплатной пересадки между МЦД, метро и МЦК, пассажиры… получат внушительную экономию средств», — отметили в ведомстве.
При поездках по Москве ежедневная экономия на проезде составит до 50%, а пассажиры из Московской области смогут сэкономить до 75% при оплате билетом «Кошелек» карты «Тройка». В целом пассажиры МЦД смогут сэкономить на оплате проезда до 7 млрд рублей в год..
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