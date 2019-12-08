Автомагистраль
ЦОДД внедряет информационные табло
Двадцать семь панелей для считывания информации использует дорожный патруль на дорогах столицы..
Центр организации дорожного движения запланировал оснащение 27 автомобилей дорожного патруля информационными табло.
Табло делают машины заметней на дороге. Они также будут предупреждать водителей об аварии по ходу движения и необходимости заранее перестроиться.
В центре рассказали, в 2020 году все муляжи камер в городе заменят на рабочие комплексы фотовидеофиксации.
Кроме того, появится 600 комплексов фотовидеофиксации на аварийно опасных участках дорог. Часть камер оборудуют на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих "выделенок". 23 камеры уже установлено.
Отмечается, что за прошедшие полгода число погибших в ДТП в Москве снизилось почти на 10%. Однако в ЦОДД обратили внимание, что в Москве пока много мест, где не хватает камер видеонаблюдения..
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