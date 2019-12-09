Образование/Карьера

В Минтруд поступил запрос от замминистра просвещения Виктора Басюка из министерства просвещения о возможности повышения заработной платы учителей.

Подробнее ознакомиться с этим документом можно на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.

«Минпросвещения направило на рассмотрение в Минтруд России предложения по возможным сценариям обеспечения роста заработной платы педагогических работников, а также соответствующие расчеты в дополнительной потребности бюджетных средств на указанные цели», — говорится в документе.

Ведомство также провело мониторинг оплаты труда учителей совместно с с Общероссийским профсоюзом образования.

По его результатам был выявлен диапазон окладов за норму 18 часов педагогической работы в неделю. Самой низкой оказалась зарплаты учителей в Мордовии — 3,6 тыс. рублей. Самая высокая ставка зафиксирована в Приморском крае — 22,3 тыс. рублей.

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