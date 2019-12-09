Венецианская комиссия Совета Европы подтвердила непризнание выборов в Крыму, однако решила не связывать это с полномочиями российской делегации в ПАСЕ.

На Парламентскую ассамблею не накладывается обязательство отказать в подтверждении полномочий делегации из-за присоединения Крыма.

Свою роль здесь сыграл тот факт, что голоса жителей Крыма не оказывали существенного влияния на окончательные результаты выборов состава делегации.

Так эксперты комиссии ответили на запрос регламентного комитета ПАСЕ от июня 2019 года, подготовленный на фоне решения о возвращении делегации РФ в ассамблею без продления санкций.

При этом в комисии напомнили, что считают вхождение Крыма в состав России «незаконным актом, нарушающим принципы неиспользования силы, территориальной целостности государства и невмешательства во внутренние дела другой страны».

Отмечается, что выборы не могут быть признаны «свободными и честными», так как нарушают международное право.

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