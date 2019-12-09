Будем здоровы

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг перечислил продукты, которыми не стоит увлекаться, чтобы избежать рака кишечника.

Как пишет Focus.de, специалист призвал избегать простых и рафинированных сахаров, которые содержатся в выпечке, шоколаде и мармеладе. При этом рекомендуется полностью отказаться от маргарина и майонеза.

Также следует ограничить потребление колбасных изделий до одного раза в неделю.

Все эти продукты вредны для слизистой оболочки кишечника и могут провоцировать ее разрушение, что приводит к хроническому воспалению, раку прямой кишки и циррозу печени.

Сохранить здоровье кишечника помогают бананы, шпинат, морковь, отварной картофель, каша и рыба.

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