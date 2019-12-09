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Будем здоровы
Как избежать рака кишечника?
Существует целый ряд продуктов, раздражающих слизистую оболочку кишечника..
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг перечислил продукты, которыми не стоит увлекаться, чтобы избежать рака кишечника.
Как пишет Focus.de, специалист призвал избегать простых и рафинированных сахаров, которые содержатся в выпечке, шоколаде и мармеладе. При этом рекомендуется полностью отказаться от маргарина и майонеза.
Также следует ограничить потребление колбасных изделий до одного раза в неделю.
Все эти продукты вредны для слизистой оболочки кишечника и могут провоцировать ее разрушение, что приводит к хроническому воспалению, раку прямой кишки и циррозу печени.
Сохранить здоровье кишечника помогают бананы, шпинат, морковь, отварной картофель, каша и рыба..
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