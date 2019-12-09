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Личный бюджет
Неизменными останутся тарифы ЖКХ в Москве в 2020 году
Правительство Москвы распорядилось о соблюдении текущего уровня столичных тарифов ЖКХ..
Правительством Москвы подписано распоряжение о сохранении
тарифов ЖКХ в Москве на текущем уровне до июля 2020 года.
Текст документа можно посмотреть в интернете на официальном портале руководства правительства Москвы.
«В соответствии с постановлением правительства РФ «О формировании индексов изменения размеры платы граждан за коммунальные услуги в РФ», внести изменения в распоряжение мэра Москвы «О предельных индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Москве», - говорится в документе.
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