Личный бюджет

Правительством Москвы подписано распоряжение о сохранении тарифов ЖКХ в Москве на текущем уровне до июля 2020 года.



Текст документа можно посмотреть в интернете на официальном портале руководства правительства Москвы.



«В соответствии с постановлением правительства РФ «О формировании индексов изменения размеры платы граждан за коммунальные услуги в РФ», внести изменения в распоряжение мэра Москвы «О предельных индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Москве», - говорится в документе.

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