Москва и Подмосковье разрабатывают единую транспортную платежную систему с одной картой для проезда. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры правительства Московской области Игорь Тресков. Он отметил, что эта тема обсуждается с мэрией столицы.

Мы сейчас вырабатываем совместные решения, чтобы появилась одна платежная система, которая позволит жителям как Москвы, так и области пользоваться одним платежным средством.

Он напомнил, что недавно была создана совмещенная карта Тройка-Стрелка. Однако, по словам Трескова, планируется разработать одну карту, одну платежную систему, как для столицы, так и для Московской области.

Ранее сообщалось, что для поездок на Московских центральных диаметрах (МЦД) пассажиры активировали более 4 миллионов карт "Тройка". Карты нужно активировать для получения бесплатной пересадки на метро и МЦК, а также для оплаты проезда на диаметрах.

Для активации карты "Тройка" можно обратиться в любую кассу метро. Также активация билета "Кошелек" карты "Тройка" возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль.

Источник информации: РИА Новости

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