Мода/Шоппинг

О событиях на прошедшей неделе в мире стоит упомянуть подводя итоги недели и обсуждая самые интересные события из мира моды, произошедшие за последние дни.

Режиссер Хармони Корин снял для Gucci короткометражный экспериментальный фильм Duck Duck. Он был показан на Art Basel Miami. Видео сделано при помощи 3D и смотреть его нужно в специальных очках Spectacles 3. К выходу фильма Корин и Gucci запустили ограниченный тираж очков Spectacles 3 c разноцветными линзами и металлическим корпусом.

Дизайнер Раф Симмонз и британская инди-рок группа The XX представили совместную коллекцию, приуроченную к десятилетнему юбилею музыкального коллектива. В нее вошли вошли футболки, топы, водолазки и свитшоты с принтами в виде обложки пластинки xx, а также эмалированные значки и серьги в виде логотипа группы.

На этой неделе в Сети появились фото календаря Pirelli 2020. В этом году его снимали в Вероне, и он посвящен трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Героинями стали Индия Мур, Миа Гот, Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Яра Шахиди, испанская поп-певица Розалия и другие. Они перевоплотились в главную героиню трагедии – Джульетту. Автором календаря стал итальянский фотограф Паоло Роверси,

В октябре в Венеции случился потоп, в результате которого пострадали многие исторические здания города. Итальянский модный дом Bottega Veneta примет участие в реставрации одной из главных достопримечательностей города — Собора Святого Марка. В сотрудничестве с некоммерческой организацией Venetian Heritage бренд будет поддерживать работы по восстановлению мозаик и мраморных стен собора.





В понедельник вечером в Лондоне прошла церемония вручения модной премии British Fashion Awards — 2019. В категории «Модель года» победила девятнадцатилетняя судано-австралийская модель Адут Акеч. В 2018 году Акеч стала «Моделью года» по версии Models.com.





На обложке британской версии журнала Cosmopoliten впервые за 35 лет сущестования появился мужчина. Им стал известный телеведущий и звезда шоу «Queer Eye» Джонатан Ван Несс.

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