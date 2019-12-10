SCADOXUS называется это растение. Период цветения-июнь, июль. Лучше всего производить высадку растения в марте-мае.

Оно неприхотливо, с ним легко и уход за ним не очень сложный.

Цветы S.multiflorus можно встретить в перечне каталогов под абревиатурой гемантус. По аналогии с этим термином растение скадоксус имеет достаточно крупные и вытянутые листья, они сочетаются с большим количеством маленьких цветков с торчащими тычинками. Различием является только шаровидные соцветия скадоксуса вокруг которого находятся укрупненные ”прицветники”.

Cкадоксус отличается крупной луковицей, превращающейся в очаровательное и довольно эффектное растение.

Его соцветия имеют шаровидную форму и диаметр не более 15 см. Цветонос достигает высоты 0,5 м и состоит иногда из 200 ярко-красных цветков с торчащими тычинками.

Существуют различные виды Cкадоксуса. Обычно выращивают katharinae, этот вид растения может вырасти до 1 м с диаметром соцветия 20 см, при этом листья у растения имеют волнистые края, их длина составит 30-45 см.

Многие садоводы находят более эффектным сорт S.kalbreyeri.

При высаживании выбирают обычно место с хорошим освещением, допустимо высадка растения в солнечное место или место с легкой полутенью. Необходимо добавлять компост без минеральной почвы.

Время высадки растения обычно приходится на период с марта по май месяц. Cажать луковицу нужно так, чтобы верхушка находилась над поверхностью почвы

Размножается Cкадоксус луковицами-детками.

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