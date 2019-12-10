Дача
Выращивание цветов скадоксуса
Сочетание соцветий скадоксуса в летний период на календаре садоводов радует взор любого садовода..
SCADOXUS называется это растение. Период цветения-июнь, июль. Лучше всего производить высадку растения в марте-мае.
Оно неприхотливо, с ним легко и уход за ним не очень сложный.
Цветы S.multiflorus можно встретить в перечне каталогов под абревиатурой гемантус. По аналогии с этим термином растение скадоксус имеет достаточно крупные и вытянутые листья, они сочетаются с большим количеством маленьких цветков с торчащими тычинками. Различием является только шаровидные соцветия скадоксуса вокруг которого находятся укрупненные ”прицветники”.
Cкадоксус отличается крупной луковицей, превращающейся в очаровательное и довольно эффектное растение.
Его соцветия имеют шаровидную форму и диаметр не более 15 см. Цветонос достигает высоты 0,5 м и состоит иногда из 200 ярко-красных цветков с торчащими тычинками.
Существуют различные виды Cкадоксуса. Обычно выращивают
katharinae, этот вид растения может вырасти до 1 м с диаметром соцветия 20 см,
при этом листья у растения имеют волнистые края, их длина составит 30-45
см.
Многие садоводы находят более эффектным сорт S.kalbreyeri.
При высаживании выбирают обычно место с хорошим освещением, допустимо высадка растения в солнечное место или место с легкой полутенью. Необходимо добавлять компост без минеральной почвы.
Время высадки растения обычно приходится на период с марта по май месяц. Cажать луковицу нужно так, чтобы верхушка находилась над поверхностью почвы
Размножается Cкадоксус луковицами-детками..
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