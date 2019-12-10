Уже в начале 2020 года заработает интерактивная школа здоровья и долголетия «Питайся на отлично!».

О важности этой инициативы рассказывает генеральный директор «Центра народного просвещения» Елена Петровна Сульдина.

Школа здоровья и долголетия «Питайся на отлично!» ориентирована, прежде всего, на людей старшего возраста. Почему?

Молодое поколение не испытывает дефицита информации по правильному питанию и здоровому образу жизни. Скорее наоборот, сейчас это один из трендов. Детокс, различные авторские on-line программы по оздоровлению от диетологов и фитнес-тренеров, популярные марафоны ЗОЖ в Instagram и других соц.сетях – быть здоровым сейчас модно. Но людям старшего поколения сложно ориентироваться в таком большом объеме информации. К тому же по данным исследований информация в Сети часто малодостоверна, как правило хаотична, обоснование различных утверждений может быть некорректным, интерпретация фактов искаженной. Все это недопустимо, когда речь идет о здоровье. Поэтому мы и выступили с инициативой создать проект, систематизирующий действительно проверенные знания и опыт квалифицированных врачей-диетологов. Так появилась школа «Питайся на отлично!» - информационно-познавательный проект, в котором диетологи и эксперты по оценке качества продуктов питания рассказывают пожилым людям в доступной форме о продуктах, которые важны для здорового питания и профилактики сезонных заболеваний.

Как будет устроена работа школы: это действительно школа в классическом понимании, куда люди будут приходить на занятия?

У нас будут и очные встречи, конечно, но также большой объем информации будет представлен на сайте. Проект состоит из серии обучающих лекций по здоровому питанию в городских библиотеках, дискуссионных круглых столов с участием экспертов и врачей по проблемам выбора качественных продуктов в столичных магазинах, серии информационных буклетов «Дневник здорового питания» для пожилых людей, беременных женщин и школьников. Все это будет отображаться на сайте школы, где также мы создадим мультимедийную «Энциклопедию здорового питания», запишем и выложим видео мастер-классов по приготовлению быстрых блюд здорового питания и составим «Сборник здоровых рецептов».

Расскажите подробнее об Энциклопедии и Сборнике – как туда будут попадать продукты и рецепты?