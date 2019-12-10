Московская жизнь
«Центр народного просвещения» научит москвичей питаться на отлично!
Некоммерческая организация «Центр народного просвещения» выиграла грант правительства Москвы «Москва – добрый город» по профилактике социально опасных заболеваний, развитию и популяризации здорового образа жизни горожан..
Уже в начале 2020 года заработает интерактивная школа здоровья и долголетия «Питайся на отлично!».
О важности этой инициативы рассказывает генеральный директор «Центра народного просвещения» Елена Петровна Сульдина.
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Школа здоровья и долголетия «Питайся на отлично!» ориентирована, прежде всего, на людей старшего возраста. Почему?
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Молодое поколение не испытывает дефицита информации по правильному питанию и здоровому образу жизни. Скорее наоборот, сейчас это один из трендов. Детокс, различные авторские on-line программы по оздоровлению от диетологов и фитнес-тренеров, популярные марафоны ЗОЖ в Instagram и других соц.сетях – быть здоровым сейчас модно. Но людям старшего поколения сложно ориентироваться в таком большом объеме информации. К тому же по данным исследований информация в Сети часто малодостоверна, как правило хаотична, обоснование различных утверждений может быть некорректным, интерпретация фактов искаженной. Все это недопустимо, когда речь идет о здоровье. Поэтому мы и выступили с инициативой создать проект, систематизирующий действительно проверенные знания и опыт квалифицированных врачей-диетологов. Так появилась школа «Питайся на отлично!» - информационно-познавательный проект, в котором диетологи и эксперты по оценке качества продуктов питания рассказывают пожилым людям в доступной форме о продуктах, которые важны для здорового питания и профилактики сезонных заболеваний.
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Как будет устроена работа школы: это действительно школа в классическом понимании, куда люди будут приходить на занятия?
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У нас будут и очные встречи, конечно, но также большой объем информации будет представлен на сайте. Проект состоит из серии обучающих лекций по здоровому питанию в городских библиотеках, дискуссионных круглых столов с участием экспертов и врачей по проблемам выбора качественных продуктов в столичных магазинах, серии информационных буклетов «Дневник здорового питания» для пожилых людей, беременных женщин и школьников. Все это будет отображаться на сайте школы, где также мы создадим мультимедийную «Энциклопедию здорового питания», запишем и выложим видео мастер-классов по приготовлению быстрых блюд здорового питания и составим «Сборник здоровых рецептов».
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Расскажите подробнее об Энциклопедии и Сборнике – как туда будут попадать продукты и рецепты?
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Совместно с врачами мы выбрали пять наиболее уязвимых систем жизнедеятельности человека с учетом возрастных изменений: нервная система, кровообращение, пищеварение, опорно-двигательная и иммунная системы. По каждой из них также вместе с опытными врачами-диетологами выбираются по пять главных продуктов питания соответствующего сезона (зима-весна-лето-осень), которые необходимо включить в рацион для профилактики заболеваний нашей группы риска - пожилым людям. Таким образом, в энциклопедии к концу проекта будут самые важные 100 продуктов, а также
описание, чем они полезны в определенный сезон, как их выбирать и сочетать, как сохранять полезные свойства. И что не менее важно, все эти продукты есть в свободном доступе в любом продуктовом магазине. Далее, диетологи и кулинары каждый месяц разрабатывают по пять простых рецептов приготовления «блюд здоровья» из выбранных нами продуктов. Все рецепты быстры в приготовлении и доступны москвичам в возрасте 60+ , рецепты размещаются на сайте Школы и в соц.сетях. В итоге и получится сборник, в котором будет 50 специально подобранных рецептов из сезонных продуктов.
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Как часто будут проходить лекции в библиотеках и круглые столы?
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Для тех москвичей старшего возраста, кому сложно искать информацию в интернете, каждый месяц мы будем проводить очные часовые лекции о той пользе здоровью, которую рекомендуемые врачами продукты приносят – всего 10 лекций. Прочтут их известные диетологи - специалисты по здоровому и качественному питанию. Лекции будут транслироваться на нашем канале в Youtube, и загружаться на сайт. Также каждый квартал будет проходить сезонный круглый стол с привлечением диетологов, экспертов и специалистов государственных и общественных организаций, контролирующих качество продуктов, с дискуссией о том, где в Москве можно купить качественные продукты и как избежать фальсификата. Всего будет 4 таких сезонных круглых стола.
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Проект, однозначно, хороший и полезный. Есть ли у вас прогнозы по его востребованности у москвичей?
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Конечно! Мы ожидаем, что более 100 тысяч москвичей смогут в итоге более грамотно управлять своим рационом питания, помогая усилению иммунитета без лишних лекарств, опираясь на знания, полученные в нашей школе здоровья и долголетия. Ведь по итогу проекта у слушателей нашей интерактивной школы, а также тех, кто прочтет о ней из других СМИ и зайдет на сайт школы даже после завершения проекта, появится база экспертных знаний и сформируется новое устойчивое отношение к выбору продуктов питания, их использованию в рационе с целью профилактики заболеваний не медикаментозными средствами.
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Елена Петровна, желаем удачи школе здоровья и долголетия «Питайся на отлично!»
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Спасибо!
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