Здесь интересно

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обратилась к гражданам с предупреждением о незаконном сборе персональных данных сайтами по продаже билетов на новогодние представления.

Оказалось, что такие ресурсы собирают личные данные, такие как ФИО, номера телефонов и банковских карт, адреса, при этом не имея никаких документов или сведений о политике конфиденциальности. Кроме того, на сайтах нет информации о реализуемых требованиях к защите персональных данных.

"Роскомнадзор отмечает опасность таких страниц, поскольку в таком случае высока вероятность, что персональные данные пользователей будут использованы в целях, отличных от заявленных на этапе их сбора", – предупредили в Роскомнадзоре.

Также в ведомстве дали рекомендации, как купить билет на елку и не стать жертвой мошенников. Там предложили проверять пользовательские соглашения и политику конфиденциальности на сайтах и обращать внимание на наличие SSL сертификата перед вводом личных данных и номера банковской карты.

Ранее эксперт рассказал, как не стать жертвой взлома через WhatsApp. В мессенджере было обнаружено множество уязвимостей в сфере безопасности.

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