Трагическая утрата в семье Лужковых случилась 10 декабря 2019 года. Бывший мэр скончался в возрасте 83 лет в одной из мюнхенских клиник после операции на сердце. Другие подробности не уточняются.

По словам друзей и сослуживцев Юрий Михайлович олицетворял собой эпоху. Его политическая деятельность началась в трудный для страны и населения промежуток времени, в связи с этим можно вспомнить о тяжелой ситуации в городе. В период прихода Лужкова к власти в московских магазинах еще были пустые полки, московские улицы были грязными и в столице нередко отмечали разгул криминала.



Выведению Москвы из кризиса Лужков посвятил восемнадцать лет своей жизни, возглавляя московское правительство. Он смог. Смог вывести Москву из тяжелейшего кризиса и одновременно решать простые вопросы, позволяющие столице Москве выйти на другой, более высокий уровень.

Cпортивный образ жизни Юрия Михайловича Лужкова и его кипучая энергия и деятельная натура создавали иллюзию у окружающих, что он проживет очень долгую жизнь. К сожалению его больше нет с нами и соболезнования родным и близким уже начали поступать со всех концов земного шара.

Юрий Лужков скончался во время операции в клинике в Мюнхене. Бывшему столичному градоначальнику было 83 года. Правительство Москвы сформировало комиссию по организации похорон. В вопросе о месте захоронения были учтены пожелания родственников Юрия Лужкова. Точная дата захоронения видного политического деятеля Юрия Михайловича Лужкова будет объявлена после поступления информации от его родных.

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