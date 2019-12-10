Происшествия

Увольнение заведующей роддомом №27 при городской клинической больнице имени С.Спасокукоцкого Марины Сармосян не связано с уголовным делом о халатности.

В ноябре–декабре этого года в департамент поступили жалобы пациентов на работу роддома. После этого была проведена внеплановая проверка, которая выявила ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Сармосян и заведующими всех отделений.

В итоге руководство роддома заменено в полном составе.

"Департамент здравоохранения Москвы заявляет, что не связывает увольнение Сармосян с возбуждением и расследованием уголовного дела о халатности, а тем более с состоявшимся арестом бывшей заведующей", – говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что решение суда о заключении Сармосян под стражу стало потрясением для медицинской общественности.

"Вряд ли врач стала бы скрываться от следствия либо каким-то иным образом препятствовать расследованию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Депздрав будет следить за развитием событий.

Ранее сообщалось, что проверка была организована после публикации в соцсетях одной из женщин, рожавшей в этом роддоме. По словам женщины, несмотря на отсутствие каких-либо патологий во время беременности, ребенок родился с множественными повреждениями.

Женщина считает, что это произошло из-за врачебных ошибок, включая передозировку обезболивающими и применение ряда агрессивных тактик, включая выдавливание и вакуум. Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть. Малыш выжил, но остался инвалидом.

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