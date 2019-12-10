Будем здоровы

В "черный список" попали популярные у россиян продукты. Американские медики выяснили, что популярные сладости могут спровоцировать развитие рака благодаря пищевым добавкам, которые в них содержатся.



Самыми опасными являются те лакомства, в которые входит добавка E129 - пищевой краситель, придающий изделиям кондитерского производства красные оттенки. Его добывают из продуктов нефтепереработки, и для человеческого организма она является канцерогеном.

А одним из богатых источников Е129 считаются красные мармеладные мишки. Эксперты порекомендовали воздержаться от покупки этой сладости, тем более для детей.

По словам ученых, E129 щедро добавляется производителями в сиропы для мороженого (обычно имеющие ягодный вкус). В итоге эксперты посоветовали избегать продукции, которая подразумевает использование всевозможных дополнительных добавок для улучшения вкуса - сиропов, подлив, топингов. Любителям мороженого следует отдать предпочтение простому белому - молочному, сливочному или пломбиру, а в виде добавочных компонентов к нему использовать свежие фрукты или ягоды, либо домашние варенье или джем без искусственных наполнителей.

Кроме того, исследователи отметили, что не только Е129, но и другие красители и консерванты могут быть канцерогенными веществами. Их много в газированных напитках, к примеру, во всем известной "Фанте".

Источник информации Newsyou.info

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