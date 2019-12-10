Готовим вкусно

Рыбный стейк с соусом - это низкокалорийное блюдо.

Запекание – считается значительно более безопасным способом тепловой обработки, поэтому многие предпочитают запекать, а не жарить во фритюре.

Ингредиенты:

зелень укропа рубленая - 3 ст. ложки

сок лимонный - 1 ст. ложка

рассол - 1/2 стакана

соус томатный - 1/2 стакана

майонез - 200 граммов

лосось - 1/2 килограмма

перец черный молотый - по вкусу

соль - по вкусу



Для приготовления, возможно, вам понадобятся:

Сковорода

Нож

Способ приготовления:

Для соуса смешайте майонез, томатный соус и рассол.

Лосося обработайте и нарежьте поперек порционными кусками толщиной 1–12 см. Противень застелите фольгой, смажьте ее маслом, уложите рыбные стейки. Сбрызните рыбу лимонным соком, посолите, поперчите, посыпьте частью зелени. Края фольги соедините над рыбой.

Запекайте рыбу 20–25 минут при 220 °С.

Перед подачей рыбные стейки выложите на блюдо, полейте приготовленным соусом и посыпьте укропом.

На гарнир подайте жареные колечки сладкого перца и кабачка.

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