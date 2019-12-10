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Москва

Президент России Владимир Путин считает, что машина может быть даже в чем-то эффективнее человека, но у ИИ нет сердца, души, нет сострадания.

www.topnews.ru 10 декабря 2019г., 18:49

По мнению Владимира Путина понятие "искусственный интеллект" распространено. Но он искусственный, в нем нет того, что присуще человеку.

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Владимир Владимирович Путин высказал свое мнение о перспективе замещения человеческого труда машинным.

 ""Искусственный интеллект" может быть даже в чем-то эффективнее человека. Но он искусственный, в нем нет того, что присуще человеку - нет сердца, души, нет сострадания. А у вас, у всех у нас оно есть", - сказал президент России.

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