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Москва
Президент России Владимир Путин считает, что машина может быть даже в чем-то эффективнее человека, но у ИИ нет сердца, души, нет сострадания.
По мнению Владимира Путина понятие "искусственный интеллект" распространено. Но он искусственный, в нем нет того, что присуще человеку..
Владимир Владимирович Путин высказал свое мнение о перспективе замещения человеческого труда машинным.
""Искусственный интеллект" может быть даже в чем-то эффективнее человека. Но он искусственный, в нем нет того, что присуще человеку - нет сердца, души, нет сострадания. А у вас, у всех у нас оно есть", - сказал президент России..
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