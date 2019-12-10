На заметку

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Двадцать один день есть у России на аппеляцию
Смягчит ли WADA свое решение относительно отстранения спортсменов из России от международных состязаний?.
Россия может подать апелляцию на отстранение от международных соревнований в течение 21 дня. Об этом заявляет Всемирное антидопинговое агентство.
При этом вице-президент WADA Линда Хеллеланд считает введенные против России санкции недостаточно жесткими. По ее словам, страна должна извиниться за "самый большой скандал" в мировом спорте.
Сегодня, 9 декабря, Россия была лишена права участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года. Ожидается, что решение также коснется и участия в Олимпиаде-2020 в Токио и в футбольном чемпионата мира в Катаре. При этом чемпионат Европы под запрет не попадает.
Cпортивный юрист Артем Пацев рассказал про процедуру несогласия с отстранением России от международных соревнований. Затем он объяснил, возможно ли смягчение решения.
Между тем, пока выступать смогут только "чистые" спортсмены
и только под нейтральным флагом и без гимна. Кроме того, России запрещено
принимать международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Такое
решение WADA связано с обвинениями в манипуляциях с базой данных Московской
антидопинговой лаборатории.
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