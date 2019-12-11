Отпевание и прощание с Юрием Лужковым пройдет 12 декабря в Храме Христа Спасителя.

Отпевание начнется в 11:00, его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отмечается, что храм будет открыт для желающих проститься с экс-мэром с 7 утра.



Церемония прощания продлится до 14:00, после чего Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.



.