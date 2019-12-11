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Отпевание Юрия Михайловича Лужкова пройдет в ХХСПроститься с экс-мэром Москвы можно 12 декабря. .
Отпевание и прощание с Юрием Лужковым пройдет 12 декабря в Храме Христа Спасителя.
Отпевание начнется в 11:00, его проведет патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Отмечается, что храм будет открыт для желающих проститься с
экс-мэром с 7 утра.
Церемония прощания продлится до 14:00, после чего Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
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