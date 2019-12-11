Личный бюджет
Как выбрать ребенку подарок к Новому году?
Большинство граждан готовы потратить на подарок от двух до пяти тысяч рублей..
Эксперты выяснили, какие подарки готовят родители для своих детей. Наиболее популярным сюрпризом для детей оказались гаджеты.
На этот Новый год большинство российских детей просят у Деда Мороза гаджеты – так ответили 41% родителей. На втором месте по популярности идут игрушки (37%), на третьем – развивающие игры и наборы для творчества (23%).
Кроме того, мамы и папы намерены дарить своим малышам одежду, атрибутику для спорта, книги, а также подарки деньгами. Отмечается, что родители прислушиваются к своим чадам и выбирают подарки в соответствии с их желаниями.
Треть российских родителей планируют новогодние расходы на подарки детям в пределах 2 тысяч рублей, еще треть – до 5 тысяч. До 10 тысяч готовы потратить на новогодние детские подарки лишь 16% жителей страны.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать детский сладкий подарок. В ведомстве порекомендовали покупать сладости в организованных местах и обращать внимание на упаковку и состав.
Источник информации:Дети Mail.ru.
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