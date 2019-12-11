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Личный бюджет

Как выбрать ребенку подарок к Новому году?

Фото: depositphotos/Konstanttin

Как выбрать ребенку подарок к Новому году?

M24.ru 11 декабря 2019г., 10:29

Большинство граждан готовы потратить на подарок от двух до пяти тысяч рублей.

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Эксперты выяснили, какие подарки готовят родители для своих детей. Наиболее популярным сюрпризом для детей оказались гаджеты.

На этот Новый год большинство российских детей просят у Деда Мороза гаджеты – так ответили 41% родителей. На втором месте по популярности идут игрушки (37%), на третьем – развивающие игры и наборы для творчества (23%).

Кроме того, мамы и папы намерены дарить своим малышам одежду, атрибутику для спорта, книги, а также подарки деньгами. Отмечается, что родители прислушиваются к своим чадам и выбирают подарки в соответствии с их желаниями.

Треть российских родителей планируют новогодние расходы на подарки детям в пределах 2 тысяч рублей, еще треть – до 5 тысяч. До 10 тысяч готовы потратить на новогодние детские подарки лишь 16% жителей страны.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать детский сладкий подарок. В ведомстве порекомендовали покупать сладости в организованных местах и обращать внимание на упаковку и состав.

Источник информации:Дети Mail.ru

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Москва-Инфо
   