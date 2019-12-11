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Происшествия

Кража совершена в среде московских коллекционеров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кража совершена в среде московских коллекционеров

M24.ru 11 декабря 2019г., 14:38

Личность грабителя устанавливается.

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Уголовное дело возбуждено по факту похищения двух картин в Москве. Работы оцениваются почти в 30 миллионов рублей.

Следствие полагает, что неизвестный мужчина взял картины на реализацию. Сейчас устанавливается его личность.

По данным СМИ, речь идет о картинах "Натюрморт с цветами" и "На прогулке 1916".

Ранее в Екатеринбурге организаторы выставки живописи заклеили стикерами изображения обнаженных тел. Якобы по просьбе родителей, которые привели на выставку детей.

Источник информации: Интерфакс

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Москва-Инфо
   