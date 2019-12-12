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Персона

В Храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Михайловичем Лужковым

Фото: скриншот трансляции Москвы 24

В Храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Михайловичем Лужковым

M24.ru 12 декабря 2019г., 12:59

Президент Владимир Владимирович Путин прибыл в храм Христа Спасителя. .

Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя проститься с Юрием Лужковым. Президент положил букет красных роз к гробу экс-мэра и выразил соболезнования его вдове Елене Батуриной.

Только что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил отпевание бывшего мэра Москвы. До начала отпевания Сергей Собянин пришел на церемонию прощания со своим предшественником. Прощание в храме продлится до 14:00. После церемонии Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Юрий Лужков умер 10 декабря в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.
Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.

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