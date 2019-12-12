версия для печати
Персона
Завершилось отпевание Юрия Михайловича Лужкова
Начинается прямая трансляция похорон бывшего мэра столицы Юрия Лужкова..
На Новодевичьем кладбище проходят похороны бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Церемония прощания прошла сегодня в храме Христа Спасителя. Отпевание провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Политик скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.
С 1974 года работал в министерстве химической промышленности. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.