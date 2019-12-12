На Новодевичьем кладбище проходят похороны бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Церемония прощания прошла сегодня в храме Христа Спасителя. Отпевание провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Политик скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

С 1974 года работал в министерстве химической промышленности. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.

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