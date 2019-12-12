На Новодевичьем кладбище Москвы прошли похороны экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Политика похоронили под звуки гимна России и траурных залпов. Бывшего градоначальника похоронили рядом с Людмилой Зыкиной, Сергеем Михалковым, Татьяной Самойловой и Галиной Улановой.

Церемония прощания с Лужковым и обряд отпевания состоялись ранее сегодня в храме Христа Спасителя. Проводить Лужкова в последний путь пришли сотни человек, среди которых его родные — вдова Елена Батурина с дочерьми, — известные политики, артисты и простые москвичи, которые тепло вспоминают о бывшем мэре.

Церемонию прощания также посетил президент РФ Владимир Путин. Он побеседовал с Батуриной и обнял ее.

Юрий Лужков ушел из жизни 10 декабря в клинике Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. Он занимал должность мэра Москвы с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Лужков был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», а также обладателем ряда других наград.

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