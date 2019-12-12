Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.

По новому документу сумма выплаты зафиксирована на отметке 12 тысяч 130 рублей в месяц. Она превышает предыдущую норму на 7,5 процента и соответствует 100 процентам величины прожиточного минимума, установленного за 2-й квартал 2019 год.

В законопроекте дополнительно оговаривается, что МРОТ, ежегодно устанавливаемый с 1 января каждого нового года, должен соответствовать величине прожиточного минимума за 2-й квартал предыдущего года. Более того, он может превышать этот показатель на основе статьи 133 части 1 Трудового кодекса РФ.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается повысить зарплату для работников бюджетной сферы и закрепить уровень минимальной зарплаты. Ее предлагают зафиксировать на уровне двукратного размера прожиточного минимума для конкретного субъекта РФ.

Источник информации: Интерфакс

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