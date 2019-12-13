Здесь интересно

Снегурочка оказалась приемным ребенком Деда Мороза. Как рассказал самый "зимний" дедушка страны, свою внучку он подобрал в лесу.

"Снегурочка приемная. В лесу заблудилась, как же я мог такую красоту оставить? Ко мне обещалась приехать [внучка волшебника живет в Костроме]. Жду с нетерпением, всегда рад", – заявил Дед Мороз.

По словам новогоднего волшебника, современные дети и взрослые все чаще просят его подарить мобильные телефоны. Также в топе коньки, что особенно актуально зимой. Кроме того, авторы писем в резиденцию просят сказочного персонажа сделать мир "чуточку добрее и счастливее".

В субботу, 14 декабря, на ВДНХ в Москве состоится межнациональный фестиваль Дедов Морозов. Участниками акции станут сотни новогодних волшебников. Сайт Москва 24 проведет прямую трансляцию события.



Источник публикации: Дни.ру

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