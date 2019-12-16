Личный бюджет

Четыре последних года позволили проследить динамику изменения цен на елочные игрушки советских времен. Их стоимость выросла в 10 раз, а объемы их продаж ежегодно увеличиваются на 10–15%.

Как рассказали изданию сотрудники интернет-аукциона "Мешок", в обычные месяцы покупают около 2–2,5 тысячи игрушек в месяц, а в декабре – почти в два раза больше.

Особенно популярны игрушки послевоенного периода, самые дорогие из них – серия "Чиполлино", стоимость некоторых украшений из этой коллекции доходит до 120 тысяч рублей. А ватную игрушку "Девочка с обручем в грибах" в декабре продали за 250 тысяч рублей.

Пик коллекционирования советских елочных игрушек пришелся на последние четыре года, за этот период цены на украшения подскочили в десять раз. На сегодняшний день в соцсетях очень много тематических групп, и в некоторых уже около 6 тысяч участников. А крупных коллекционеров насчитывается около 30 человек.

Ранее сообщалось, что в Московском планетарии открылась выставка раритетных новогодних игрушек и открыток, посвященных теме космоса. Посетить выставку можно до конца января 2020 года. В экспозиции собраны 45 игрушек и 45 новогодних открыток, а также подарочные коробки и другие новогодние экспонаты 1950–1960-х годов.

Посетители увидят раритетные подарочные коробки, созданные для кремлевской елки. Кроме того, отдельный раздел выставки посвятили елочным украшениям. Выставка работает с 10:00 до 21:00.



Источник информации: Известия

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