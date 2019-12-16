Будем здоровы

Диетолог Елена Соломатина заявила, что худеть к Новому году уже поздно, но сбросить, например, килограмм, чтобы любимый наряд застегнулся, возможно.

"У нас народ резко решает похудеть, перестает есть, снижает калорийность блюд, вводит организм в стресс. Подход неверный, нужно все делать постепенно. Здесь советы не такие экзотические, как все хотят, нет места и новомодным системам питания, поэтому человеку становится скучно, всегда хочется чего-нибудь эдакого. Но все-таки работают базовые принципы с учетом индивидуальных особенностей", – пояснила диетолог.

Снижать калорийность еды – совет на все времена, это всегда оздоравливает, при этом питаться так, как человек питался до этого. Это может быть и трехразовое питание с интервалами не более трех-четырех часов. Следует снижать гликемическую нагрузку еды: использовать больше клетчатки, белок, но тот, который хорошо усваивается, есть термически правильно обработанную пищу – отварную, тушенную, запеченную. Вес будет уходить, но постепенно, зато без стресса.



Елена Соломатина

врач-диетолог



Эксперт также посоветовала следить за соотношением потребляемых белков, жиров и углеводов, соблюдать питьевой режим и высыпаться. Диетолог рекомендовала не прибегать к голоданию, особенно если имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом: "У нас много необследованных людей, а голодание может спровоцировать такое обострение, что человек Новый год проведет на больничной койке".

Диета, по мнению Соломатиной, это образ жизни, она не должна быть краткосрочной кампанией перед праздниками. "Новый год – это не повод сойти с правильной дороги, хотя, конечно, один день можно позволить себе расслабиться", – заключила эксперт.

Ранее стало известно, что эксперт ФНЦ пищевых систем имени Горбатова Валерий Сергеев рассказал о пользе кратковременного голодания длительностью от 12 до 36 часов. Он заявил, что это оказывает положительное влияние на здоровье человека.

Доктор медицинских наук объяснил, что организм начинает утилизировать чужеродные элементы (старые, измененные и нефункционирующие клетки), превращая их в глюкозу, которая используется для выработки энергии. Помимо этого, организм начинает получать энергию из жирных кислот, а это в свою очередь ведет к уменьшению веса, сокращению нагрузки на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

Он отметил, что самая щадящая схема краткосрочного голодания – "12/12". Последний прием пищи в этом случае происходит в 19:00, а завтрак – в 07:00. Еще одна популярная схема – "14/10". Она предполагает ужин не позднее 18:00, а завтрак – не раньше 08:00. Для наращивания мышечной массы рекомендуется схема "16/8", то есть ужин в 16:00, а завтрак – в 08:00.

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