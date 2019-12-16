Образование/Карьера
Какие профессии станут более перспективны к 2020 году?
О перспективах в выборе профессии и статистических данных по востребованности специалистов в различных областях деятельности высказали свое мнение эксперты..
В соответствии с результатами исследования сервиса "Работа.ру" специалисты смогли составить статистику по степени востребованности профессий в следующем году.
Оказалось, что среди наиболее популярных специальностей будут водители, рабочие, официанты, повара, курьеры и продавцы. Среди узконаправленных отраслей – специалисты в сферах онлайн-маркетинга, производства, IT и HR.
"Российский бизнес осознал, что универсальные специалисты – это не всегда хорошо. В ближайшей перспективе потребность в узкопрофильных кандидатах с высоким уровнем hard skills будет расти", – говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что ряд профессий со временем будет трансформирован из-за появления новых технологий, однако в настоящее время опасаться этого не стоит, заверили авторы исследования.
Ранее были названы специальности с самыми быстрорастущими зарплатами. В этот список попали финансисты и некоторые другие специалисты.
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