Политика
Возможно ли сделать русский язык школьным предметом в Германии?
Языковые проблемы русскоязычного населения в Германии обсудили в бундестаге..
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии.
Депутаты Левой партии заявили, что этой проблеме уделяется недостаточно внимания. Они указали, что порядка 6 миллионов русскоязычных граждан живут на территории страны, однако русский язык в школах мало развит.
"Ассоциации преподавателей русского языка в Германии констатируют, что русский язык как школьный предмет, по их мнению, не получает достаточной поддержки от министерств культуры федеральных земель", – добавили они.
Исходя из этого депутаты направили в правительство вопрос о поднятии на повестке вопроса освоения русского языка как иностранного для установления взаимопонимания между народами. Также сообщается, что подобная инициатива позволит укрепить экономическое сотрудничество двух стран..
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