Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу состоялась в понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Действующий обладатель трофея, "Ливерпуль", сыграет против мадридского "Атлетико" – первый матч в Испании, второй в родных стенах. Соперник "красных" по прошлогоднему финалу "Тоттенхэм" сыграет с феноменом немецкого футбольного сезона "РБ Лейпциг".

Чемпионы Англии "Манчестер Сити" сыграют против испанского "Реала", обладатели трофея Франции "ПСЖ" проверят силы в матче против "Боруссии" из Дортмунда. Чемпион Германии "Бавария", в свою очередь, встретится с лондонским "Челси" под руководством Френка Лемпарда, легенды команды.

"Барселона" со своим неизменным лидером Лионелем Месси сыграет против "Наполи", дебютант Лиги чемпионов "Аталанта" сойдется с "Валенсией", а гегемон из Италии "Ювентус" с Криштиану Роналду ожидает противостояние с "Лионом".

Финал турнира пройдет 30 мая 2020 года на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

Ранее "Зенит" и "Локомотив", представлявшие Россию в Лиге чемпионов, заняли последние места в своих группах и не вышли в евровесну.

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