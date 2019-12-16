Московская сцена

Новогодний фестиваль «Фабрика подарков» пройдет 21 декабря 2019 года на ВДНХ для семей с детьми.

В преддверии праздников «Техноград» проведет новогодний фестиваль «Фабрика подарков». 21 декабря посетителей образовательного комплекса ждут увлекательный квест, обучающие мастер-классы, эффектное шоу и многое другое. Мероприятие рассчитано на семьи с детьми старше трех лет.



Праздник будет проходить с 11:00 до 19:00 в павильоне №63 на ВДНХ. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.



«На нашем празднике каждый сможет найти занятие по душе. Воплотить свои идеи самостоятельно или с помощью опытных мастеров изготовить креативные и яркие подарки, которые порадуют и взрослых, и детей. Ведь дарить подарки, сделанные собственными руками, намного интереснее и приятнее», - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.



Новогоднее путешествие по «Фабрике подарков» начнется с квеста по павильонам «Технограда», за прохождение которого каждый участник получит приз. Весь день на площадке будут идти творческие занятия по изготовлению новогодних подарков, украшений, оригами, по изучению техники декупаж, нанесению аквагрима, росписи пряников и другие - всего будет организовано порядка 25 мастер-классов.

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