С начала 2019 года введено 17,9 км линий столичного метрополитена, 8 станций и 1 электродепо. Об этом 16 декабря на пресс – конференции в Информационном центре Правительства Москвы сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.

«С начала 2019 года введено 17,9 км линий метро, 8 станций и 1 электродепо. 3 июня открыт первый участок Некрасовской линии от ст. «Некрасовка» до ст. «Косино» (7,9 км, 4 станции:«Некрасовска», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского», «Косино»), 20 июня открыто движение на участке Сокольнической линии от ст. «Саларьево» до ст. «Коммунарка» (10 км, 4 станции:«Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка»), Электродепо «Руднево», - сказал Андрей Бочкарев.

Он также отметил, что в 2020 году планируется открыть 9 станций.

«4 станции Некрасовской линии: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», 3 станции юго-восточного участка БКЛ: «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», 2 станции западного участка БКЛ: «Улица Народного ополчения», «Карамышевская», - заключил глава департамента.

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