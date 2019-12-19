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Происшествия

Инцидент на Лубянке

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Инцидент на Лубянке

M24.ru 19 декабря 2019г., 19:09

Стрельба и жертвы в проходной ФСБ. Неизвестный пытался скрыться в одном из соседних с ФСБ зданий.

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Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы на Большой Лубянке рядом со зданием ФСБ.

Неизвестный устроил стрельбу на проходной ФСБ, после чего выбежал на улицу и забаррикадировался в одном из соседних зданий.

Пострадавшие, по предварительным данным, являются сотрудниками правоохранительных органов.

Обстоятельства произшедшего выясняются.

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