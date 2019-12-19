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Происшествия
Инцидент на Лубянке
Стрельба и жертвы в проходной ФСБ. Неизвестный пытался скрыться в одном из соседних с ФСБ зданий..
Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы на Большой Лубянке рядом со зданием ФСБ.
Неизвестный устроил стрельбу на проходной ФСБ, после чего выбежал на улицу и забаррикадировался в одном из соседних зданий.
Пострадавшие, по предварительным данным, являются сотрудниками правоохранительных органов.
Обстоятельства произшедшего выясняются..
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