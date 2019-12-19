Предоставление дотаций Белоруссии в виде снижения цен на газ для этой страны со стороны России было бы ошибочным решением до тех пор, пока не решены вопросы союзного строительства между двумя государствами. Об этом заявил Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.

Он напомнил, что сегодня средневзвешенная цена по России на газ – 70 долларов за тысячу кубов. 70 – средневзвешенная, 75 – для промышленности и 62 доллара – для населения.

"Чем дальше от мест добычи, тем больше мы дотируем эту цену. Смоленск относится к такой зоне, где дотирование самое высокое. Смоленск потребляет где-то 2 миллиарда примерно, в Белоруссию мы продаем 20 миллиардов. И если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы, Россия, дотируем целиком такой первичный энергоноситель, как газ, для всей страны. Это, согласитесь, странно. То есть Россия должна дотировать другую страну так же, как самую дотируемую в России область", – сказал он.

Путин допустил, что это возможно, однако он подчеркнул, что для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогообложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджета.

"Для этого даже нужны общие наднациональные органы, контрольные и эмиссионные. Должны общие правила в сфере антимонопольной политики работать, а может быть, и общие органы", – подчеркнул президент.

Он добавил, что подобная работа может быть реализована только при наличии политической воли и желания обеих сторон. Глава государства заметил, что у РФ такое желание есть. Обсуждения с белорусской стороной продолжаются, заметил он.

В настоящее время РФ и Белоруссия ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. После встречи президентов 7 декабря несогласованными остаются 8 из 31 дорожных карт по углубленной интеграции.

Новая встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоится 20 декабря на неформальном саммите ЕАЭС.

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