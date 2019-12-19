Будем здоровы
Дорого лекарство, которое предоставили больному во-время
Лекарства могут помочь только в том случае, если их своевременно предоставят для лечения больного человека..
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя лишать людей возможности использовать необходимые для них незарегистрированные лекарства. Об этом сообщает РИА Новости по следам пресс-конференции главы государства.
К Путину обратились с вопросом о нехватке жизненно важных препаратов. В свете подобной ситуации люди вынуждены заказывать отдельные лекарства за рубежом, при этом их ввоз в Россию зачастую нелегален.
"Правительство сейчас предложило ряд решений, они начали реализовываться. И одно из них – это, как они сами считают, очень важное, – это регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов. Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время, это решение уже принято. Уже говорил о детских лекарствах, детская рецептура сюда тоже впервые включена", – объяснил президент РФ.
Владимир Путин заявил, что зарубежные лекарства необходимо лицензировать, однако важно и развивать собственную фармакологическую отрасль. Он уточнил, что препараты для редких заболеваний частично закупаются по дотациям. Кроме того, идет научная работа и в самой стране.
"В 90 стран мира мы сейчас экспортируем наши лекарственные препараты. А если мы туда экспортируем, значит, качество этих препаратов признано качеством мирового уровня", – отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин открыл традиционную пресс-конференцию в четверг, 19 декабря. Это уже пятнадцатое мероприятие подобного формата. На встречу с главой государства приезжают как представители российских СМИ, так и журналисты зарубежных изданий.
На пресс-конференции Путин назвал худшие события за время своего президентства и призвал спокойно обсуждать законопроект о домашнем насилии.
Источник информации: РИА Новости.
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