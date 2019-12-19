Владимир Путин призвал обсуждать законопроект о домашнем насилии в спокойном режиме. Об этом глава государства рассказал во время традиционной пресс-конференции.

"Я законопроект не читал. Но председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко мне недавно об этом рассказывала. Мое отношение смешанное. Силой не заставишь любить. Я против любого насилия, в том числе и в семье", – заявил глава государства.

Он добавил, что применение насилия к женщине со стороны мужчины указывает на низкий уровень культуры. Путин добавил, что перед принятием закона сначала нужно разобраться в нем и спрогнозировать дальнейшие действия.

Глава государства также напомнил, что в действующем законодательстве уже существуют статьи о хулиганстве и тяжелых побоях.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, дающий суду право выдавать судебные предписания виновным в семейном насилии, запрещающие приближаться к пострадавшему.

Подобная норма будет действовать при наличии у нарушителя возможности проживать в ином помещении, в том числе по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на любых иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм действия нормы подразумевает, что нарушителю выдадут экземпляр защитного постановления и разъяснят права. Кроме того, гражданину укажут на возможные последствия за невыполнение предписания. Он также сможет его оспорить в вышестоящем органе.

В документе классифицируют ограничения, действующие по отношению к насильнику, например запрет на общение (в том числе по телефону и в интернете) и приближение к пострадавшему, его розыск.

С момента вынесения запреты будут действовать 30 суток. Законопроект предусматривает, что срок могут продлить до 60 суток, если есть вероятность повторения насильственных действий в отношении пострадавшего. При условии, что опасения в безопасности лица сохраняются, пострадавший может обратиться в органы внутренних дел за судебным защитным предписанием.

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