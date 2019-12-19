Автомагистраль

Движение автомобилей по Большой Лубянке в центре Москвы по-прежнему закрыто. ЦОДД предупредил водителей о том, что нельзя проехать с Бульварного кольца на Мясницкую улицу. Ограничения также действуют по Солянскому проезду в сторону Китай-Города.

Объехать можно через улицу Забелина.

Ранее сообщалось, что на Большой Лубянке около дома 12 неизвестный открыл стрельбу, он нейтрализован, его личность устанавливается. По данным ФСБ, нападавший действовал в одиночку. В ведомстве добавили, что проникновения в здание ФСБ не было.

В результате стрельбы погиб один сотрудник ФСБ. В Минздраве также сообщили о пяти пострадавших, им оказывается медицинская помощь. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Владимир Путин проинформирован об инциденте со стрельбой на Лубянке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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