Автомагистраль
Ограничения движения действуют в районе Лубянки
ЦОДД предоставил водителям информацию о схеме проезда в месте ерекрытия движения автотранспорта..
Движение автомобилей по Большой Лубянке в центре Москвы
по-прежнему закрыто. ЦОДД предупредил водителей о том, что нельзя
проехать с Бульварного кольца на Мясницкую улицу. Ограничения также действуют
по Солянскому проезду в сторону Китай-Города.
Объехать можно через улицу Забелина.
Ранее сообщалось, что на Большой Лубянке около дома 12 неизвестный открыл стрельбу, он нейтрализован, его личность устанавливается. По данным ФСБ, нападавший действовал в одиночку. В ведомстве добавили, что проникновения в здание ФСБ не было.
В результате стрельбы погиб один сотрудник ФСБ. В Минздраве также сообщили о пяти пострадавших, им оказывается медицинская помощь. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Владимир Путин проинформирован об инциденте со стрельбой на Лубянке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков..
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