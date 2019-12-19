Сенаторы предложили определить женщинам, родившим до 25-ти лет первого ребенка, ежемесячное пособие по уходу до 1,5 лет. Размер выплат должен быть не меньше 40% от средней зарплаты по региону.



Совет Федерации считает возможным выплачивать пособия в период декретного отпуска на всех детей, находящихся на иждивении. Пока такую помощь можно оформить лишь на новорожденных детей.

По оценкам экспертов, размер пособий будет составлять порядка 10 тысяч рублей. Эта сумма может стать существенной помощью для родителей в отдаленных от центральной части России регионов.

"Новые дополнительные выплаты могут стать настоящим спасением для молодой многодетной семьи", – считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

По мнению профессора кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александра Синельникова, можно ожидать, что такие выплаты появятся в ближайшее время, учитывая уровень, на котором прозвучало предложение. радиостанции "Москва FM".

Ранее депутаты Госдумы от "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР вступили с инициативой разрешить использование материнского капитала на покупку автомобиля отечественного производства. Парламентарии поддержали идею, однако правительство сочло эту меру не учитывающей интересы ребенка.

Подробнее: https://www.m24.ru/audios/Moskva-FM/19122019/142811?utm_source=CopyBuf



Радиостанция "Москва FM".

.