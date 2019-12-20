Владимир Путин прокомментировал на своей ежегодной пресс-конференции процедуру импичмента Дональду Трампу. Он назвал это элементом политической борьбы.

Российский лидер напомнил, что сперва Трампа обвиняли в сговоре с Москвой, что так и не подтвердились. Теперь, по его словам, демократы нашли другой повод – "давление" Трампа на Украину.

Импичмент президенту США Дональду Трампу объявила Палата представителей конгресса США. Конгрессмены в мотивирующей части своего решения указали на превышение полномочий главы государства и воспрепятствование конгрессу.

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