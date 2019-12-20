Здесь интересно

ГАУК "Московское агентство организации отдыха и туризма" запускает новый сезон бесплатных занятий на катках. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортура.

Отмечается, что занятия будут проходить в рамках проекта "Все на лед". Они начнутся 21 декабря.

"В эту субботу приглашаем на каток "На Смотровой". Программа: 12:00-13:00 – игры на льду ("Карусель", "Золотая рыбка", "Дай руку", "Светофор" и танцевальные разминки); 13:00-14:00 – творческие мастер-классы: "Парад снеговиков" и елочная игрушка из пряжи "Праздник к нам приходит", – говорится в сообщении.

Известно, что мастер-классы будут проходить в теплом помещении. Принять участие в них можно, придя со своими коньками или взяв их напрокат. Вход на ледовые площадки бесплатный.

Также в Мосгортуре уточнили, что в занятиях могут принимать участие и дети, возраст которых от 6 до 12 лет.

.