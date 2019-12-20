Готовим вкусно

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Рецепт приготовления cалата из квашеной капусты
Описание ингредиентов, способа приготовления блюда и необходимых для этого приспособлений..
Тип блюда:
Салаты овощные
Ингредиенты:
капуста белокочанная
700 граммов
брусника60граммов
яблоки консервированные
120 граммов
сахар
60 граммов
маринад фруктовый
120 граммов
корицапо вкусу
гвоздика
6-7
зелень
по вкусу
Для приготовления, возможно, вам понадобятся:
Сковорода
Нож
Терка
Способ приготовления:
Капусту, квашенную целыми кочанами, нарежьте квадратиками, предварительно удалив кочерыжки.
Бруснику и яблоки отделите от заливки. Яблоки (с удаленной сердцевиной) нарежьте дольками на 4-8 частей.
В заливку от маринованных фруктов положите корицу, гвоздику, доведите до кипения и оставьте для охлаждения.
Капусту, ягоды, яблоки уложите слоями в посуду, пересыпая каждый слой сахаром, залейте процеженной заливкой, добавьте растительное масло и поставьте салат на 2-3 часа в холодное место (8 °С).
Перед подачей перемешайте и посыпьте зеленью..
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