Готовим вкусно

Тип блюда:



Салаты овощные



Ингредиенты:

капуста белокочанная

700 граммов

брусника60граммов

яблоки консервированные

120 граммов

сахар

60 граммов

маринад фруктовый

120 граммов

корицапо вкусу

гвоздика

6-7

зелень

по вкусу



Для приготовления, возможно, вам понадобятся:

Сковорода

Нож

Терка

Способ приготовления:



Капусту, квашенную целыми кочанами, нарежьте квадратиками, предварительно удалив кочерыжки.

Бруснику и яблоки отделите от заливки. Яблоки (с удаленной сердцевиной) нарежьте дольками на 4-8 частей.

В заливку от маринованных фруктов положите корицу, гвоздику, доведите до кипения и оставьте для охлаждения.

Капусту, ягоды, яблоки уложите слоями в посуду, пересыпая каждый слой сахаром, залейте процеженной заливкой, добавьте растительное масло и поставьте салат на 2-3 часа в холодное место (8 °С).

Перед подачей перемешайте и посыпьте зеленью.

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