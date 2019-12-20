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Готовим вкусно

Рецепт приготовления cалата из квашеной капусты

Рецепт приготовления cалата из квашеной капусты

http://www.mmenu.com/ 20 декабря 2019г., 12:49

Описание ингредиентов, способа приготовления блюда и необходимых для этого приспособлений.

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Тип блюда:

Салаты овощные

Ингредиенты:

капуста белокочанная
700 граммов
брусника60граммов
яблоки консервированные
120 граммов
сахар
60 граммов
маринад фруктовый
120 граммов
корицапо вкусу
гвоздика
6-7
зелень
по вкусу
 
Для приготовления, возможно, вам понадобятся:

Сковорода
Нож
Терка

Способ приготовления:

Капусту, квашенную целыми кочанами, нарежьте квадратиками, предварительно удалив кочерыжки.
Бруснику и яблоки отделите от заливки. Яблоки (с удаленной сердцевиной) нарежьте дольками на 4-8 частей.

В заливку от маринованных фруктов положите корицу, гвоздику, доведите до кипения и оставьте для охлаждения.

Капусту, ягоды, яблоки уложите слоями в посуду, пересыпая каждый слой сахаром, залейте процеженной заливкой, добавьте растительное масло и поставьте салат на 2-3 часа в холодное место (8 °С).

Перед подачей перемешайте и посыпьте зеленью.

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