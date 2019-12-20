Экономика
Курс доллара на 19 декабря 2019 года.
Установленный Банком России официальный курс доллара на 19 декабря 2019 года составляет 62,58 рублей, курс евро на сегодня равен 69,69 рублей.
Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 61,48 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 63,77 руб. при продаже банком
Курс евро в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 68,40 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 70,99 руб. при продаже банком
бивалютная корзина это способ узнать спрос на российский рубль в соотношении с определённой пропорцией доллара и евро (0,55 доллара и 0,45 евро) .
стоимость бивалютной корзинки с 20.12.2019 до 70,99 руб.
Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко констатирует, что пара рубль-доллар третий день торгуется вблизи отметки 62,5, что является минимальным показателем с лета прошлого года.
Он отмечает, что сегодня ожидается мало событий, способных повлиять на торги. Аналитик ожидает, что рубль в паре с долларом будет торговаться возле отметки 62,5 весь день, а евро - 69,5.
Аналитик не исключает, что рубль может укрепиться до конца недели. Если нефть продолжит рост, то пара доллар/рубль может подойти к отметке 62, а это провоцирует продажи валюты спекулянтами, и дальнейшее движение вниз.
"Трейдеры насторожены и готовы к укреплению рубля в
диапазон 61-62. Последний раз курс доллара падал ниже 62 рублей в начале июня
2018 года (61,8 рубля)", - добавил Ващенко.
Опубликовано 20.12.19 12:18.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.