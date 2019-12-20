Установленный Банком России официальный курс доллара на 19 декабря 2019 года составляет 62,58 рублей, курс евро на сегодня равен 69,69 рублей.

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 61,48 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 63,77 руб. при продаже банком

Курс евро в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 68,40 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 70,99 руб. при продаже банком

бивалютная корзина это способ узнать спрос на российский рубль в соотношении с определённой пропорцией доллара и евро (0,55 доллара и 0,45 евро) .

стоимость бивалютной корзинки с 20.12.2019 до 70,99 руб.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко констатирует, что пара рубль-доллар третий день торгуется вблизи отметки 62,5, что является минимальным показателем с лета прошлого года.

Он отмечает, что сегодня ожидается мало событий, способных повлиять на торги. Аналитик ожидает, что рубль в паре с долларом будет торговаться возле отметки 62,5 весь день, а евро - 69,5.

Аналитик не исключает, что рубль может укрепиться до конца недели. Если нефть продолжит рост, то пара доллар/рубль может подойти к отметке 62, а это провоцирует продажи валюты спекулянтами, и дальнейшее движение вниз.

"Трейдеры насторожены и готовы к укреплению рубля в диапазон 61-62. Последний раз курс доллара падал ниже 62 рублей в начале июня 2018 года (61,8 рубля)", - добавил Ващенко.



Опубликовано 20.12.19 12:18

.