Новости Москва Инфо

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На Москву спускается туман

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Москву спускается туман

M24.ru 20 декабря 2019г., 16:09

Население предупреждают о желтом уровне опасности в столице в связи с этим. Потенциальная погодная опасность будет в Москве до утра.

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Туман должен появиться к ночи. Москвичей предупредили о возникновении этого погодного явления. Объявлен желтый уровень опасности. "Погода потенциально опасна. Временами туман. Период предупреждения – с 00:00 21 декабря до 9:00 21 декабря", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики рассказали о "розовой зиме" в декабре. Отмечается, что в текущем месяце среднесуточная температура воздуха стабильно превышала норму. Накануне же жителей столицы призывали к осторожности на дорогах из-за шквалистого ветра. Его порывы местами достигали 24 метров в секунду.

В пятницу, 20 декабря, в столичном регионе ожидается переменная облачность и до 2 градусов тепла. Осадков не ожидается. Относительная влажность – около 70 процентов. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба.

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