Курс евро на Московской бирже опустился до 69 рублей впервые с 4 мая 2018 года. По данным торгов на 13:56 по Москве, курс евро к рублю опустился на 0,59 процента к уровню закрытия предыдущих торгов.

Курс доллара расчетами завтра на 14.01 по Москве снижался на 33 копейки, до 62,07 рубля, курс евро – на 44 копейки, до уровня 68,97 рубля, следует из открытых данных Московской биржи.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на фоне спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед основными налоговыми выплатами декабря. Кроме того, в качестве позитивного фактора специалисты указывают прогресс в торговых соглашениях между США и КНР.

Ранее аналитик Андрей Кочетков заявил, что российская валюта может незначительно ослабнуть. По словам специалиста, растущий объем ликвидности напрямую завязан на трансфертах федерального бюджета, а валюту россияне покупают с прицелом на зарубежные путешествия. Курс доллара на начало года аналитик спрогнозировал на уровне 65-65,5 рубля.

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