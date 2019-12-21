Личный бюджет
Елочки даром в Новый год не зажигаются
Сколько стоит новогодняя ель? К 2020 году елку покупают по цене семьсот рублей за метр..
Новогоднюю ель можно будет приобрести по цене от 700 рублей за метр.
Начальник департамента торговли и услуг Алексей Немерюк озвучил расценки на елочных базарах Москвы.
"На всех елочных базарах можно приобрести ели как отечественных производителей, так и зарубежных. Также можно приобрести сосну и лапник для того, чтобы создать дома праздничную и уютную атмосферу", – сообщил он.
Так, за отечественное дерево придется заплатить от 700 рублей за метр, за импортную елку цена начинается от 2,5 тысячи рублей.
Немерюк добавил, что новогодние елки можно будет купить и в сетевых магазинах. А после 20:00 31 декабря на них будет действовать большая скидка.
Кроме того, он напомнил о штрафах за несанкционированную продажу елей. Московский департамент торговли и услуг совместно с полицией и Роспотребнадзором ведут работы по пресечению несанкционированной торговли.
Ранее сообщалось, что в Москве начали работу елочные базары.
Всего в городе их будет около 300.
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