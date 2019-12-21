В Пенсионном фонде России анонсировали выплату пенсий за январь 2020 года. решение, принятое в рамках заседания правления фонда. С 25 декабря отделения ПФР будут перечислять средства "Почте России". В кредитные организации они поступят в срок с 27 декабря.

Отмечается, что те группы людей пенсионного возраста, которые получают выплаты через банк, начнут получать январские пенсии с 30 декабря. Тем же, кто получает их через "Почту России", средства будут доставлены в соответствии со стандартным графиком – с 3 января.

Ранее президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что новые изменения в пенсионном законодательстве не обсуждаются.

До этого в Центробанке и министерстве финансов разработали гарантированный пенсионный план (ГПП), который является новой системой добровольных пенсионных накоплений. Согласно нему граждане сами смогут финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей господдержке.

С 1 января 2020 года пенсию более чем 30 миллионов российских пенсионеров проиндексируют на 6,6 процента. Такой рост превысит уровень ожидаемой инфляции, фиксируемый на отметке 3,8 процента.

Источник информации: РИА Новости

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