Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем в мире по версии журнала Forbes.

92 миллиона долларов и вернула себе первую строчку рейтинга. Наибольший доход ей принесли тематические парки и бродвейская постановка "Гарри Поттер и проклятое дитя".

На втором месте оказался прежний лидер рейтинга Джеймс Паттерсон, который заработал 70 миллионов долларов. Крупный финансовый успех ему принесла продажа 5,5 миллиона экземпляров книги "Президент пропал".

Третью строчку заняла бывшая первая леди Мишель Обама. За год она заработала 36 миллионов долларов на автобиографической книге "Becoming. Моя история".

Ранее сообщалось, что лауреаты и финалисты престижных литературных премий проведут презентацию сборника рассказов "Реальный магизм" в день открытия фестиваля "Путешествие в Рождество".

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