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Московская сцена

История с предысторией

Фото: портал мэра и правительства Москвы

История с предысторией

M24.ru 22 декабря 2019г., 17:46

Щелкунчик - это любимый герой москвичей. Скромен, четок, собран, напряжен. Не стремится затмить всех своей красотой.

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В Большом театре пройдут премьерные показы спектакля "Кракатук".

Отмечается, что постановка Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева рассказывает о предыстории Щелкунчика – тех временах, когда он еще был человеком. Зрителям представят историю того, как и почему герой сказки Гофмана превратился в деревянную куклу.

Музыка к спектаклю написал народный артист Российской Федерации Эдуард Артемьев. Он писал музыкальное сопровождение к картинам Андрея Тарковского и Никиты Михалкова.

Сообщается, что в "Кракатуке" будут задействованы интерактивные декорации со специальными сенсорами, которые реагируют на движения артистов.
Спектакли пройдут на сцене Большого 11 и 12 января.

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