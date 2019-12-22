Московская сцена

В Большом театре пройдут премьерные показы спектакля "Кракатук".

Отмечается, что постановка Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева рассказывает о предыстории Щелкунчика – тех временах, когда он еще был человеком. Зрителям представят историю того, как и почему герой сказки Гофмана превратился в деревянную куклу.

Музыка к спектаклю написал народный артист Российской Федерации Эдуард Артемьев. Он писал музыкальное сопровождение к картинам Андрея Тарковского и Никиты Михалкова.

Сообщается, что в "Кракатуке" будут задействованы интерактивные декорации со специальными сенсорами, которые реагируют на движения артистов.

Спектакли пройдут на сцене Большого 11 и 12 января.

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