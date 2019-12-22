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Автомагистраль

ЦОДД ознакомил автомобилистов с изменениями в движении транспорта в Москве

Фото: www.flickr.com

ЦОДД ознакомил автомобилистов с изменениями в движении транспорта в Москве

M24.ru 22 декабря 2019г., 18:02

Новогодние праздники сопряжены с корректировкой движения транспортных средств в столице России.

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к москвичам и гостям столицы с предупреждением об изменении движения на время новогодних праздников. Отмечается, что СМС-сообщения от ЦОДД получили 192 тысячи водителей.

"Ознакомьтесь с маршрутом заранее", – посоветовали в центре.

На сайте московского транспорта уточняется, что изменения движения будут актуальны в срок с 25 декабря по 6 января. Изменения связаны с тем, что некоторые улицы Москвы станут в праздники пешеходными.

Ранее в ЦОДД призвали заранее оформлять пропуска для грузовиков на новогодние праздники. Сделать это можно в электронном виде через портал госуслуг.

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