Cерьги певицы Людмилы Зыкиной с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами продали на аукционе в Москве за 2,3 млн рублей.

Любимые серьги певицы продали за 2,3 миллиона рублей, а уникальное колье певицы, созданное бакинскими мастерами и преподнесенное Зыкиной, по семейному преданию, Гейдаром Алиевым продали за 1,2 миллиона рублей. Первоначальная цена обоих лотов составляла 1 миллион рублей.

На аукционе выставили 63 предмета. На нем была представлена только часть коллекции, остальные украшения распродадут в следующем году. Родственники обещали направить часть полученных средств на то, чтобы увековечить память народной артистки.

В конце ноября в Государственном историческом музее открылась выставка с украшениями Людмилы Зыкиной. В музее были выставлены 40 предметов, в числе которых любимые украшения артистки, уникальные шкатулки, облицованные малахитом, яшмой и чароитом, грампластинки с записями песен в исполнении Зыкиной. Экспозиция работала до 2 декабря.

Народная артистка СССР Людмила Зыкина скончалась на 81-м году жизни в Москве 1 июля 2009 года. Зыкина родилась 10 июня 1929 года в Москве. В годы Великой Отечественной войны работала токарем на Московском станкостроительном заводе имени Орджоникидзе.

После войны работала санитаркой в подмосковном военном госпитале, затем швеей в больнице имени Кащенко. В 1947 году участвовала во Всероссийском конкурсе молодых исполнителей, после которого была принята в Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого.

РИА Новости

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